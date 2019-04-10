  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:31 ص
بحث متقدم
صدام

فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

خلفان

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

فتى البيضة

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

الدكتورة آمنة نصير

فيديو.. آمنة نصير : عالجوا هذه الفنانة

مبروك عطية

مبروك عطية: "يا سواد السواد علي حالك يا مصر"

الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة

"الزراعة" تزف خبر سار لأهالي المنوفية

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

السيسي

كشف هوية السيدة "سهام" التي حرص السيسي على مقابلتها بأمريكا

الفتاتان

مفاجأة مدوية وراء اختفاء فتاتي "الغربية"

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

الرياضة

الأهلي
الأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

#

«جروس» يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة

#

19 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

الاهلى

المقاصة

شهدت قائمة الأهلي المختارة لمواجهة مصر المقاصة اليوم في منافسات الدوري الممتاز عددًا من المفاجآت المدوية .

واستبعد مارتن لاسارتي - المدير الفني للأهلي - كلا من علي معلول وجيرالدو (للإيقاف) ، شريف إكرامي ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد علاء وباسم علي وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومروان محسن لأسباب تتراوح بين الفنية والطبية

وضمت القائمة 19 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: حسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ومحمد شريف.

وفي الهجوم: وليد أزارو، وصلاح محسن.

.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» معروف حكما للقاء الأهلى والمقاصة
» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي
» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح
» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "
» شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار
» كشف هوية السيدة "سهام" التي حرص السيسي على مقابلتها بأمريكا
» فنانة سُجنت في قضية مخدرات .. وحاولت الانتحار .. فمن هي؟
» مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة
» مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة "صنداونز"
» أحمد السعدني يثير الجدل بـرسالة غامضة إلى فنان "متوفي"
» فنانة رغم جمالها جسدت دور "العانس و القبيحة" ورفضت الهجرة لإسرائيل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول