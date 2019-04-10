تعرف علي سعر الدولار اليوم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 إبريل في البنوك، أعلى سعر للشراء: 17.29مصرف أبوظبى الإسلامي، أقل سعر للبيع: 17.36
البنك التجاري الدولي .CIB
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبى الإسلامي 17.29 17.38
البنك العقاري المصري العربي 17.29 17.39
بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 بنك مصر 17.26 17.36
البنك الأهلي المصري 17.26 17.36
البنك التجاري الدولي (CIB) 17.26 17.36
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