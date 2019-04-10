تعرف علي سعر الدولار اليوم

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متابعات - أمينة عبد العال

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الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 إبريل في البنوك، أعلى سعر للشراء: 17.29مصرف أبوظبى الإسلامي، أقل سعر للبيع: 17.36

البنك التجاري الدولي .CIB

البنك                           سعر الشراء                    سعر البيع      

مصرف أبوظبى الإسلامي     17.29                   17.38    

البنك العقاري المصري العربي 17.29                   17.39    

بنك التعمير والإسكان           17.28                   17.38       بنك مصر                          17.26                   17.36    

البنك الأهلي المصري           17.26                   17.36    

البنك التجاري الدولي (CIB)    17.26                   17.36    


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