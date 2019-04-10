فشل في تقبيلها فقام بهذا الفعل

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رجل

امرأة

تحرش

اعتدى رجل على امرأة بالضرب بعد أن فشل في التحرش بها أثناء سيرها في إحدى المناطق بريكيافيك في أيسلندا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، مشادة كلامية حادة بين رجل وامرأة بعد أن حاول التحرش بالأخيرة، مما أثار غضبها وراحت تدفعه بعيدا عنها ولكن ظل يقترب منها محاولا تقبيلها.

وعندما فشل الرجل قام بالاعتداء على المرأة بطريقة وحشية، حيث لكمها على وجهها مما تسبب في سقوطها على الأرض بطريقة مروعة، حيث هرع أحد الأشخاص عليها للدفاع عنها ومساعدتها وفقا لموقع لايف ليك.

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