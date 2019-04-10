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كشف هوية السيدة "سهام" التي حرص السيسي على مقابلتها بأمريكا

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السيسي
السيسي

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السيسي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقابلة السيدة "سهام نصار" بمقر إقامته في أمريكا اليوم الأربعاء ، وتعيش السيدة سهام في نيويورك وتم تكريمها كأم مثالية في مصر من قبل.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان له، أن السيدة طلبت لقاء الرئيس لتقديم الشكر على جهود الدولة في مكافحة فيروس سي، عبر حملة "100 مليون صحة" الذي عانت منه طويلًا في السابق، قائلةً: "لو هذه الحملة كانت موجودة عندما أصيبت بفيروس سي مكنتش جيت أمريكا للعلاج".?

السيدة سهام نصار، هي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية جيل الغد، وهي امرأة مصرية أُصيبت بسرطان الكبد قبل عدة سنوات، وسافرت إلى نيويورك لتلقي العلاج، وحرصت على التواجد لمدة 5 أيام في واشنطن مع الجالية المصرية للترحيب بالرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض حيث عقدا مباحثات ثنائية موسعة بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

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