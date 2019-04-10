"الزراعة" تزف خبر سار لأهالي المنوفية

10 أبريل 2019 - 08:14 ص



أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن مكافحة الثعابين ليست من الاختصاص الدقيق الذي تقوم به هيئة الخدمات البيطرية.



وأضاف "القرش "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"المذاع علي فضائية "الحدث اليوم "، أنه تم تخصيص فريق من الصيادين المختصين لمواجهة الثعابين التي انتشرت مؤخرا بمحافظة المنوفية.



وأوضح "القرش"، أنه هذا الفريق سيتوجه للمحافظة سريعا بالتنسيق مع مدير المديرية لمواجهة انتشار الثعابين من أجل حماية المواطنين.

