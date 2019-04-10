مفاجأة مدوية وراء اختفاء فتاتي "الغربية"

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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اختفاء فتاتين

شبرا النملة

كشف عدد من أهالي قرية "شبرا النملة" التابعة لمحافظة الغربية مفاجأة مدوية حول السبب وراء اختفاء فتاتين "قاصر" من القرية في ظروف غامضة.

"عيد حماد" و"زكريا الشرقاوي" والدا الفتاتين، أبلغا مأمور مركز شرطة طنطا باختفاء ابنتيهما "آية وسارة"، يبلغان من العمر 15 عاما، وعدم عودتها لمنزل الأسرة منذ 3 أيام، عقب خروجهما لأحد الدروس الخصوصية.

السيد الجبالي، أحد أهالي القرية، كشف أن الفتاتين اشتركتا في جروب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يوضح كيفية الاعتماد على النفس وتكملة الدراسة بالخارج في إحدى الدول الأجنبية، موضحا أن الفتاتين فكرتا في أن يكون لديهما شأن خاص خاصة أنهما متفوقتان، وأن القائمين على صفحة "فيس بوك" أقنع الفتاتين أن مصر ليس لديها الإمكانيات لكي يحققا فيها ما تبغيانه "حسب فيتو".

«الجبالي» أشار إلى أن صفحة فيس بوك تعمل على "غسل المخ" وهذا ما حدث مع الفتاتين، موضحا أنهما خرجتا في الصباح لتحضرا درسا خصوصيا ولم تصلا إلى الدرس كما لم تعدا مرة أخرى.

ومع بحث أهالي الفتاتين عنهما، اكتشفوا أن كل منهما أخذت معها شهادة الميلاد الخاصة بها، وصور بطاقة الأب والأم، لأن هذه طلبات المسئولين عن "الجروب" كي يتم تسفيرهما.

ولفت "الجبالي" إلى أن القائمين على صفحة "فيس بوك" طلبوا من الفتاتين أيضا أن تأتي كل واحدة منهما بـ"طقم خروج واحد"، على أن تترك إحداهن الهاتف المحمول الخاص بها، والثانية تأخذه معها.

وقال السيد الجبالي إن إحدى الفتاتين تركت رسالة لصديقة لهما على "فيس بوك"، لم تكمل خطة السفر معهما، تقول فيها: "بلغي الرسالة لماما، معلش يا ماما أرض الله واسعة".

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار تتبع الرسائل والتليفون.

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