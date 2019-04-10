» فنان شهير: سألت نفسي كتير ليه زمايلي بقوا نجوم وأنا لا؟

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طارق لطفي

كشف الفنان طارق لطفي عن سعادته بنجاح فيلمه "122" ، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا من أجل الوصول للنجومية .

و قال خلال لقائه مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "خرجت في جيل فيه أحمد السقا وهنيدي وهاني رمزي وكلهم أصبحوا نجومًا".

وأضاف: "الأمر دا محصلش معايا وكنت كل يوم بسأل نفسي ليه هما بقوا نجوم وأنا لا؟ .. مش بسأل على سبيل الحسد أو الضيق من نجوميتهم لكن بسأل نفسي عشان أعرف الغلطة عندي فين؟".

وتابع: "لحد ما جت الفرصة من 4 أو 5 سنين والحمدلله نجح مسلسلي بشكل كبير وتوالت النجاحات".

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