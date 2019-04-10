عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

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إيمان هاني

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داعش

ام بى سى مصر

خالد عكاشة


عقب العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، علي تفجير الشيخ زويد، الذي أسفر عنه استشهاد ضابطين وفردي شرطة و3 مواطنين وإصابة 26 آخرين.

وأكد "عكاشة" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن استخدام الأطفال في العمليات الانتحارية ليس جديدا على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف"عكاشة": "العمليات الانتحارية تبدو بسيطة لكن تأثيرها كبير للغاية، استخدام تنظيم داعش للأطفال دليل على ضعفهم، حيث إن القوات الأمنية حطمت قدرات تنظيم داعش في سيناء".

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