اعترافات صادمة لمغتصبي جارتهما ببولاق: اشمعنى احنا؟

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تمكن رجال المباحث من القبض على مغتصبي سيدة أربيعية بمنطقة بولاق الدكرور ، حيث حملت اعترافات المتهمين مفاجآت المدوية.

البداية حينما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من سيدة تبلغ من العمر 45 سنة تفيد بقيام جارها وصديقه بالاعتداء عليها جنسيا داخل شقتها وتصويرها في أوضاع مخلة .

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ، حيث أكد الجيران سماعهم لأصوات شجار في فترة زمانية مقاربة للوقت الذي أكدت فيه الشاكية الاعتداء عليها ، فضلا عن تأكيدها على تعرضها لمضايقات دائمة من جارها الذي يسكن بالأعلى .

وأعدت القوة الأمنية كمينا للمتهم الأول (الجار) - 40 سنة - وتم القبض عليه ، حيث أدلى باعترافات تفصيلية صادمة .

وقال المتهم في التحقيقات إنه في يوم الحادث نزل من شقته بشكل طبيعي ليجد باب جارته مفتوحًا ، فنظر ليطمئن على عدم وجود مشكلة ليجد جارته مرتدية ملابس غير لائقة ، وحين سألها عن السبب قالت "الدنيا حر" ، مؤكدًا أنه رأى شخصا غريبا يتوجه ناحية شقة جارته لتغلق بعدها الباب.

وأشار إلى أنه نزل للشارع وتقابل مع صديقه - المتهم الثاني - وحكى له ما حدث واتفقا على الذهاب إلى شقة جارته الأربعينية لمعرفة حقيقة الأمر وبخاصة أنها مطلقة ونجلها توجه للمدرسة.

وتابع المتهم : "طرقنا الباب ودفعنا السيدة بالداخل لنتفاجأ أنها على علاقة غير شرعية بالرجل الغريب الذي رأيته بالصباح ، فطردناه وساومناها على إقامة علاقة جنسية في مقابل عدم فضحها أمام أهالي المنطقة وصورناها وهددناها بنشر تلك المقاطع في حال أبلغت الشرطة".

وتمكنت مأمورية أمنية من ضبط المتهم الثاني الذي أقر بصحة أقوال صديقه مبررًا: "اشمعنى احنا يعني؟" .. وأرشد عن الهاتف الذي يحوي المقاطع المخلة.

وتحرر المحضر اللازم أحاله اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.?

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