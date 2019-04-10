تدهور الحالة الصحية لفنانة شهيرة .. وزملاؤها يطلبون الدعاء لها

10 أبريل 2019 - 07:10 ص

نشرت المطربة الإماراتية أحلام صورة للفنانة البحرينية "صابرين البو رشيد" أثناء تواجدها بالمستشفى ، مطالبة الدعاء لها.



وقالت "أحلام" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "اللهم اشفيها مما فيها، اللهم اشفيها شفاءً لا يغادر سقما ياااارب .. صابرين البو رشيد في خطر".



وكانت الفنانة "صابرين البو رشيد" تعرضت لوعكة صحية ضخمة إثر إصابتها بورم في المخ ، كما طالب الكثير من الفنانين بضرورة علاجها في الخارج على نفقة الدولة.



وكانت "صابرين" دخلت إلى عالم الأضواء بالبحرين بعد بدء تقديم برنامج تحت عنوان "صيف البحرين" عام 2009 ثم دخلت مجال التمثيل وقامت بالعديد من الأدوار.



