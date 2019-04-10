فيديو.. آمنة نصير : عالجوا هذه الفنانة

10 أبريل 2019 - 07:09 ص



ردت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، على ادعاء الفنانة التونسية إيمان العميري، أنها المهدي المنتظر خلال فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقالت "نصير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" :" تصريحات الفنانة التونسية نوع من الهلوسة والغرور والمرض النفسى يجب العلاج منه، مؤكدة أن يوم الساعة والبعث وتبعيات هذه القضايا لا يعلم مواعيدها سوى الله، ولم يعرفها أحد من الأنبياء أو الرسل.

وأوضحت أن للساعة علامات ومنها ظهور المهدى المنتظر ونزول المسيح ليقيم العدل بعد الظلم والظلمات، وهو أكبر دليل وبرهان على قرب الساعة.

شاهد الفيديو..



