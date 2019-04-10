مبروك عطية: "يا سواد السواد علي حالك يا مصر"

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الذهب الأخضر

تفجير

الشيخ زويد

ام بى سى مصر

مبروك عطية

أدان الداعية الإسلامي مبروك عطية، واقعة تفجير طفل نفسه في سوق شعبي بالشيخ زويد.

وقال أكد "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اللي فجر نفسه في الشيخ زويد، دا لسه صغير ، ياخبر أسود علينا وعاللي جرالنا، وعاللي وصلنا ليه".

وأضاف "عطية":يا سواد السواد علي حالك يا مصر ، من قتل الطموح في صدر هذا الصبي، مين ضيع شبابك يا مصر ، معقبا :" أنا بقول للخونة اللي وراء الحادث الرئيس مش هيسيبكم و هيجبكم و هتدفعوا تمن اللي بتعملوه".

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