» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "

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الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين

إيمان هاني

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الإرهاب

الإخوان

تامر أمين

الشيخ زويد

أكد الإعلامي تامر أمين،أن جماعة الإخوان هي من تقف وراء العمل الإرهابي فى الشيخ زويد وقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية " النهار" ، أن جماعات الإخوانية أغبى المخلوقات الموجودة على الأرض ووكيل الغباء السياسي في مصر، مشددا على أن حادث الشيخ زويد دليل جديد على غباء الإخوان ، لأنهم أرادوا تخويف الشعب قبل التعديلات الدستورية، و لسه هيفجروا تاني  ، ولكن الحادث سيكون دافعا لنزول المواطنين للتصويت .
وتابع  قائلا : إن الجماعات الموجودة فى السجون يجب إعدامها، وعدم تركهم يعيشون ويأكلون ويتواصلون مع أسرهم، موضحا أن دم المصريين مسئولية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المصريين وعلينا الانتقام منهم.

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