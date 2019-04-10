أشهر حكمين في انجلترا: لهذه الأسباب كان يجب "طرد" صلاح

10 أبريل 2019 - 05:44 ص

قال الحكم الإنجليزي السابق "فيل داود" إن نجمنا المصري محمد صلاح كان يستحق الطرد أمام بورتو البرتغالي.



وقال فيل دواد: "شاهدت لقطة تدخل محمد صلاح على دانيلو – لاعب بورتو – 4 مرات، ومن وجهة نظري أن الخصم تعرض للخطر بسبب قوة التدخل".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "كان يجب أن يُعاقب صلاح بالحصول على بطاقة حمراء".

وواصل "اعتقدت بأن الحكام في غرفة الـVAR سيطلبون من الحكم مراجعة اللقطة بنفسه ولكن هذا لم يحدث".

وتابع "الطريقة التي تدخل بها صلاح كانت تستحق أن يحصل على بطاقة حمراء بسببها".

وعلى الجانب ذاته، كيف يرى مارك كلاتنبيرج الحكم الإنجليزي السابق والذي شغل منصب رئاسة لجنة الحكام في السعودية، لقطة صلاح؟

يقول كلاتنبيرج: "صلاح كان محظوظا لعدم طرده أمام بورتو".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية "لوائح الاتحاد الأوروبي واضحة للغاية في مثل تلك التدخلات".

وشرح "أي ضربة أعلى كاحل القدم = طرد".

وأتم "كان من المفترض تدخل تقنية الفيديو في اللقطة. صلاح استحق الطرد".

واحتسب الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز ركلة حرة على صلاح بعد تدخله على دانيلو.

لاعبو بورتو اعترضوا على الحكم ولكن ليس بسبب لقطة صلاح مع دانيلو، بل اللقطة التي سابقتها تماما، وهي لقطة سقوط مهاجم بورتو داخل منطقة جزاء الريدز دون أي قرار من الحكم.