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عالم مصريات يفجر مفاجأة مدوية عن الأهرامات

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منطقة الأهرامات
منطقة الأهرامات

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، تعليقا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيارة سيدة أمريكا الأولى إلى الأهرامات وانبهارها بها خلال قمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمريكا أجرت دراسات كبيرة عن الأهرامات أذهلت الباحثين.
وأضاف " السيسي" - في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"- أن الدراسات الأمريكية أكدت أن الأهرامات بها نوع من الطاقة لا يعلموا عنه شيئا، وأنها ليست مقابر فقط ولكنها محطات لتوليد الطاقة".
وتابع:" الغرب والأجانب منبهرين بالأهرامات لأنها عبارة عن تقدم تكنولوجي لم يصلوا إليه حتى الآن، ومصر تبهر العالم بأكمله بالأهرامات، وكافة دراسات الغرب وأمريكا تؤكد أن الأهرامات مبنية وفقا لتكنولوجيا لم يصلوا عليها حتى الآن" .


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