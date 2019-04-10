بيني جانتس: أنا رئيس وزراء إسرائيل القادم

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منصب رئيس وزراء إسرائيل ليس حكرًا على نتنياهو

أعلن زعيم حزب «أزرق أبيض» ?بيني جانتس? أن «هذا اليوم هو يوم تاريخي فقد فزنا، وقد صوت لنا أكثر من مليون إسرائيلي»، مضيفا: «أشكر رئيس الوزراء ?بنيامين نتانياهو? لأنه قام بخدمتنا وبذلك فزنا».
وخلال كلمة أمام حملته في ?تل أبيب?، أوضح أنه «يجب أن نحصل على تفويض من الرئيس بصفتنا الحزب الأكبر»، مشيراً إلى أنه «في الإنتخابات هناك فائزون وهناك خاسرون، وفي هذه الإنتخابات نحن الفائزون».
وشدد جانتس على «أنني سأكون رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ولكل الإسرائيليين وليس للذين صوتوا فقط، وأشكر ?يائير لابيد? على التحالف معنا».

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