  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:36 ص
بحث متقدم
العميد خالد عكاشة

خبير أمني يكشف دلالات استخدام داعش طفلا في تفجير سيناء

ياميش رمضان.. للأغنياء فقط

"شعبة العطارة" تزف بشرى سارة بشأن ياميش رمضان

بومبيو

بومبيو يتعهد بفرض عقوبات على مصر حال هذا الأمر

المستشار أبو شقة

"أبوشقة" يكشف معلومة هامة عن التعديلات الدستورية

تامر أمين

"أمين" يفجر مفاجأة عن منفذ هجوم الشيخ زويد

الشيخ كشك

بعد إعجاب المتطرفين به.. مطالب بحظر خطب «الشيخ كشك»

رئيس جامعة المنصورة يوافق على إجراء عملية زرع "كبد" لمريض سوري

«عبير» للمحكمة: زوجي باع كبدي في المزاد

مجلس الأمة الكويتي

نواب كويتيون يطالبون بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

ترامب والسيسي

ماذا قال «ترامب» عن التعديلات الدستورية فى مصر؟

وزير التموين

المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

إدانات عربية وإسلامية لحادث تفجير سيناء الإرهابي

الحياة السياسية

استشهاد وإصابة 12 من الأهالي بقذيفة فى الشيخ زويد
استشهاد وإصابة 12 من الأهالي بقذيفة فى الشيخ زويد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية

#

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن ارهابي الأزهر

#

إدانات عربية وإسلامية وأممية لهجوم "خارجية ليبيا"

#

إدانات عربية وإسلامية لاستهداف معبد يهودي بأمريكا

أدانت دول عربية ومنظمات إسلامية التفجير الإرهابي الذي استهدف، الثلاثاء، قوة أمنية في سيناء شمال شرقي مصر، وخلّف قتلى وجرحى.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وللحكومة المصرية، وتضامنها ووقوفها إلى جانب القاهرة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.
كما ندد الأزهر الشريف بالتفجير الإرهابي، مؤكدًا، في بيان، أن استهداف الإرهابيين لأماكن تواجد المدنيين يكشف عن مدى إجرامهم وإفلاسهم.
وأدان الأردن التفجير الإرهابي "بأشد العبارات"، معربًا عن تضامنه مع "الحكومة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر الشقيقة".
وعبرت الخارجية الأردنية، في بيان، عن "أحر التعازي للضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل".
كما أدانت البحرين الحادث الإرهابي، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب مصر في جهودها لمكافحة كل أشكال العنف.
وشددت الخارجية البحرينية، في بيان، على موقفها الراسخ الرافض لكل صور الإرهاب.
كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"الغاشم"، معربًا عن خالص تعازيه لمصر حكومة وشعبًا.
وأكد، في بيان، تضامنه ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها القاهرة للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان "أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط في سوق بمنطقة السوق بالشيخ زويد (شمال شرق)، قام شخص انتحاري يبلغ عمره 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية".
وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 شرطيين (ضابطان ومجندان و3 مواطنين)، وأصيب 26 آخرين، وفق البيان.
وقال بيان منسوب لتنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، على "تويتر"، إن "انتحاريًا يدعى أبو هاجر المصري نفذ هجومًا على دورية للشرطة المصرية بالقرب من قسم شرطة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 15 شخصًا".
وفي فبراير/شباط 2018، أطلقت مصر عملية عسكرية وشرطية شاملة تحت عنوان "سيناء 2018"، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد موعدة لنهاية العملية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الأمريكي: "السيسي" يقوم بـ"عمل عظيم"
» معلومات هامة بشأن "متلازمة التعلق بالمشاهير"
» عالم مصريات يفجر مفاجأة مدوية عن الأهرامات
» «أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة
» شاهد: "السيلفي" يهدد السياح في تايلاند بالإعدام !!
» الرئيس الجزائري المؤقت يطلق 3 تعهدات
» بعد العقوبات الأمريكية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» قتال طرابلس يعرض نصف مليون طفل للخطر المباشر
» تصريح صادم لـ"ترامب" بشأن تعديل الدستور في مصر
» لأول مرة.. "الصم والبكم" يناقشون التعديلات الدستورية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول