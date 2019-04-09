» عريقات: الناخب الإسرائيلي صوّت لبقاء الاحتلال

09 أبريل 2019 - 11:10 م

اعتبر صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الناخب الاسرائيلي صوّت في الانتخابات التي جرت اليوم، للمحافظة على الوضع القائم، وعدم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وضد خيار "حل الدولتين".

وفي تغريدة له عبر موقع تويتر، مساء الثلاثاء، قال عريقات: " صوت الناخب الإسرائيلي للتفرقة العنصرية، من الاستطلاع الأولي، هناك فقط حوالي 18 مقعدا من الـ 120، يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967".

وأظهرت نتائج عينات أعلنتها محطات التلفزة الإسرائيلية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، تفوّق تحالف "أزرق أبيض" الوسطي، برئاسة بيني غانتس على حزب "الليكود" اليميني؛ ومع ذلك فقد أشارت إلى تفوق أحزاب اليمين، ما قد يصب في النهاية لصالح "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، ويجعله رئيس الحكومة القادم.

