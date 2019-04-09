  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:00 ص
بحث متقدم
بومبيو

بومبيو يتعهد بفرض عقوبات على مصر حال هذا الأمر

المستشار أبو شقة

"أبوشقة" يكشف معلومة هامة عن التعديلات الدستورية

تامر أمين

"أمين" يفجر مفاجأة عن منفذ هجوم الشيخ زويد

الشيخ كشك

بعد إعجاب المتطرفين به.. مطالب بحظر خطب «الشيخ كشك»

رئيس جامعة المنصورة يوافق على إجراء عملية زرع "كبد" لمريض سوري

«عبير» للمحكمة: زوجي باع كبدي في المزاد

مجلس الأمة الكويتي

نواب كويتيون يطالبون بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

ترامب والسيسي

ماذا قال «ترامب» عن التعديلات الدستورية فى مصر؟

الملك سلمان

بعد العقوبات الأمريكية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

وزير التموين

المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

بوتين: مستعدون لمزيد من التعاون مع "أوبك"

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مدبولى: نتطلع لتعزيز التعاون مع بلغاريا

#

عمان تكشف حقيقة خروجها من «أوبك +»

#

"التعليم" و"الجايكا" تتفقان على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

#

بحث التعاون بين الشباب والرياضة والطيران المدني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمزيد من التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بشأن الإجراءات في سوق النفط.
وبدأ تحالف ( أوبك+) الذي يضم الأعضاء في أوبك ومنتجين مستقلين، بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر، منذ مطلع 2019.
وأضاف بوتين: "لقد اتفقنا (مع أوبك) أنه إذا تطلب الأمر جهودا مشتركة، فسنجتمع ونناقش في النصف الثاني من العام الجاري، وعلى أي حال نحن على استعداد لمزيد من التعاون مع أوبك في تطوير حلول مشتركة"، حسب وسائل إعلام محلية.
ومن المقرر أن تستضيف جدة بالسعودية، الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية لـ(أوبك +) في 19 مايو/أيار المقبل.
وتدرس اللجنة الوزارية في اجتماعاتها سيناريوهات السوق، وبناءً على هذا التحليل، تقدم توصيات إلى بلدان (أوبك+) حول الإجراءات اللازمة.
وشدد بوتين أن روسيا تراقب أسواق النفط سواء في إيران أو ليبيا أو فنزيلا "لكننا سنواصل التعاون مع أوبك".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد توافق على تمديد اتفاق (أوبك +) إلى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، قال بوتين إن موسكو ستقرر تمديد محتمل لخفض إنتاج النفط بموجب الاتفاق اعتمادا على وضع السوق.
واوضح بوتين: "نحن لا نؤيد الارتفاع غير المنضبط في الأسعار (بالنسبة للنفط) .. نحن راضون تماما عن أسعار اليوم".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه من الممكن استعادة إنتاج النفط في إطار تحالف ( أوبك +) بعد يونيو/ حزيران المقبل، إذا كان هناك طلب يفوق العرض النفطي في السوق.
وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية: "يمكن اتخاذ قرارات مختلفة في الفترة من مايو إلى يونيو،.. يمكن عودة الإنتاج إذا كان الطلب أعلى من العرض ويحتاج إلى الوفاء به".
وكشف نوفاك الجمعة الماضي، أن بلاده خفضت حاليا إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوبك+)، باستثناء المشاريع بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الجزائري المؤقت يطلق 3 تعهدات
» اليمين الإسرائيلي متقدم رغم تفوق "غانتس"
» ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» عريقات: الناخب الإسرائيلي صوّت لبقاء الاحتلال
» قتال طرابلس يعرض نصف مليون طفل للخطر المباشر
» تصريح صادم لـ"ترامب" بشأن تعديل الدستور في مصر
» لأول مرة.. "الصم والبكم" يناقشون التعديلات الدستورية
» تفاصيل رسالة ملك المغرب لولي العهد السعودي
» «بن صالح» يتسلم مهامه رسميًا كرئيس مؤقتًا خلفًا لبوتفليقة
» مصر ترفض شحنة قمح فرنسية بسبب الإرغوت
» لهذا السبب.. الكويت ترحل 3 مصريين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول