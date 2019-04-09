توقعات بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2020

09 أبريل 2019 - 10:30 م

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 13.1 مليون برميل يوميا في 2020، و12.4 مليون برميل يوميا في 2019.



وقالت الإدارة في بيان، إن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 12.1 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي، بزيادة نحو 300 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق له.



وارتفع متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 10.9 ملايين برميل يوميا في 2018، بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل يوميا عن العام السابق له، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.



وأشار البيان إلى أن متوسط أسعار خام برنت في التعاملات الفورية بلغ نحو 66 دولارا للبرميل في مارس/ آذار الماضي، بارتفاع دولارين للبرميل عن الشهر السابق له.



وبلغ متوسط أسعار مزيج برنت في الربع الأول من 2019، 63 دولارا للبرميل، أقل بمقدار 4 دولارات عن الفترة نفسها من 2018.



وارتفعت أسعار خام برنت في مارس الماضي بمقدار 9 دولارات للبرميل، عن ديسمبر/ كانون الأول 2018، وفق البيان.

