مقتل 5 عناصر أمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

09 أبريل 2019 - 10:10 م

قتل 5 عناصر أمن في هجوم نفذته حركة طالبان، الثلاثاء، استهدف مخفرًا للشرطة في ولاية "سربل"، شمالي أفغانستان.



وأفاد المتحدث باسم الولاية، ذبيح الله أماني، للأناضول؛ أن مسلحي الحركة هاجموا المخفر الكائن بمنطقة "تابار وتاغاي"، في قضاء "سانشاراك"؛ مشيرًا أنه أسفر كذلك عن إصابة 7 من الأمن.



وأضاف "أماني" أن 4 مسلحين قتلوا في المقابل، وأصيب 5 آخرون.



ولم يصدر على الفور تعليق من طالبان بشأن الهجوم.

