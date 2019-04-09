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مقتل 5 عناصر أمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

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قتل 5 عناصر أمن في هجوم نفذته حركة طالبان، الثلاثاء، استهدف مخفرًا للشرطة في ولاية "سربل"، شمالي أفغانستان.
وأفاد المتحدث باسم الولاية، ذبيح الله أماني، للأناضول؛ أن مسلحي الحركة هاجموا المخفر الكائن بمنطقة "تابار وتاغاي"، في قضاء "سانشاراك"؛ مشيرًا أنه أسفر كذلك عن إصابة 7 من الأمن.
وأضاف "أماني" أن 4 مسلحين قتلوا في المقابل، وأصيب 5 آخرون.
ولم يصدر على الفور تعليق من طالبان بشأن الهجوم.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم ولاية ننكرهار (شرق)، عطا الله هوجياني، للأناضول، أن 8 أشخاص أصيبوا، بينهم 3 نساء؛ جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة جلال أباد، عاصمة الولاية. 

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