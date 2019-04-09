الرئييس الأمريكي: العلاقات مع مصر في أفضل حال

09 أبريل 2019 - 10:00 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن علاقات الولايات المتحدة مع مصر، في أفضل حال حاليا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قصير، قبيل انطلاق القمة الثنائية بين ترامب والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالبيت الأبيض، على هامش زيارة الأخير الى واشنطن التي بدأت الاثنين.



وأضاف ترامب: "مصر حققت كثيرا من التقدم في مجال مكافحة الإرهاب".



وبسؤاله عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: "ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم".



وأضاف ترامب: "سنناقش الكثير من الأمور ما بين القضايا العسكرية والتجارية".



وأشار إلى أنه زوجته ميلانيا ترامب زارت مصر مؤخرا (أكتوبر/تشرين أول الماضي) وأشادت بالأماكن الأثرية هناك.



وعن القضايا الداخلية، قال الرئيس الأمريكي، إنه يريد غلق الحدود مع المكسيك لضمان أمن البلاد.



وأضاف ترامب: "قمنا بتقويم العديد من القوانين الخاصة للحد من الهجرة (..) نحن نغلق الحدود (مع المكسيك) لضمان أمن بلدنا".



بدوره، قال السيسي إن العلاقات مع واشنطن شهدت تطورا كبيرا في مختلف المجالات وحرصنا على تعزيز التعاون المشترك.



وبدأ السيسي الاثنين زيارة غير محددة المدة هي الثانية إلى البيت الأبيض، إذ زاره في أبريل/ نيسان 2017، بعد أشهر من تولي ترامب الرئاسة.



ومن المنتظر أن تعقد الثلاثاء، قمة بين السيسي وترامب في سادس لقاء يجمعهما، منذ وصول السيسي للسلطة، والذي يزور الولايات المتحدة للمرة السابعة منذ توليه الحكم صيف 2014.

