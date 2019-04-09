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أمام وزارة الدفاع..

قتلى وجرحى في هجمات استهدفت اعتصاما في الخرطوم

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

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قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وهو حزب المعارضة الرئيسي بالسودان يوم الثلاثاء، إن نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر كل يوم منذ السبت الماضي على يد «مسلحين ملثمين»، واستهدفت اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.
ودعا المهدي أيضا إلى «تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة، مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد، المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية».
وجاءت تصريحات المهدي فيما واصل آلاف المحتجين لليوم الرابع الاعتصام أمام المجمع الموجود بوسط الخرطوم، والذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير والأجهزة الأمنية.
وذكر شهود أن أفرادا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان أطلقوا أعيرة في الهواء، في محاولة جديدة يوم الثلاثاء لتفريق المحتجين المعتصمين أمام وزارة الدفاع.
وقال أطباء من المعارضة إن عدد القتلى منذ بدء الاعتصام وصل إلى 21 قتيلا، بينهم خمسة جنود وأكثر من 150 مصابا. ولم يتسن على الفور الوصول إلى وزارة الداخلية للحصول على تعقيب.

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