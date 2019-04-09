«فالفيردي»: مانشستر يونايتد قادر على هزيمة برشلونة

09 أبريل 2019 - 09:23 م

أبدى أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزى، غدًا الأربعاء، فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا.

وتحدث فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلاً: "كنا ننتظر عودة دورى الأبطال منذ أن لعبنا مع ليون، نتطلع إلى اللعب غدًا، نحن فى حالة جيدة".

وتابع فالفيردى حديثه: "مانشستر يونايتد فريق قوى للغاية، وأيضًا هو منافس منتشى بعد مافعله بـ باريس سان جيرمان وديناميكيات الأشهر الأخيرة، علينا مواكبة أهدافهم بحماس اللاعبين".

وواصل المدرب الإسبانى: "مانشستر يونايتد لديه العديد من الأسباب لإلحاق الأذى بنا، بسبب جودة الفريق ولاعبيهم، علينا أن نمنع المباراة من الخروج عن نطاق سيطرتنا".

وأردف فالفيردى، قائلا: "نحن على ثقة لقد قدمنا في هذا الموسم عروضًا رائعة في المباريات الكبيرة، وهذا يعطينا بعض الثقة بالطبع، ميسى هو ميسى نتوقع الكثير من الأشياء من ليو غدًا، فهو يظهر دائمًا فى مثل هذه المباريات".

وعن حالة الفرنسى عثمان ديمبيلى، قال المدرب: "سنرى بعد المران الأخير، وعلى أي حال لن نخاطر به غدًا فى حال لم يكن فى أتم الجاهزية".



