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مصر ترفض شحنة قمح فرنسية بسبب الإرغوت

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متابعات - خالد الشرقاوي

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قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن مصر رفضت شحنة قمح فرنسية بكمية 63 ألف طن بسبب احتوائها على مستويات أعلى من المقبول من فطر الإرغوت الشائع في الحبوب.

وأوضح تجار وفقا للوكالة، أن السفينة التي تحمل الشحنة متواجدة في ميناء سفاجا المصري على البحر الأحمر، والمفاوضات جارية لحل المشكلة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إنهم عثروا على 0.1 بالمئة من الإرغوت والمستوى المقبول 0.05.

وقال التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت القمح في مناقصة عالمية، ولم يتسن الحصول على تعقيب من الهيئة حتى الآن.

وكانت مصر، أحدثت هزة بالسوق في 2016 حينما أعادت فرض حظر على شحنات القمح المستورد التي تحتوي على أي نسبة من الإرغوت، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات الضئيلة.

وفي وقت لاحق، أعادت مصر تبني معيار دولي يسمح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الإرغوت في القمح.

ورفضت مصر شحنة قمح رومانية في وقت سابق من العام الجاري لأسباب غير محددة تتعلق بالجودة، قال تجار إنها ترتبط بمعيار جودة الطحن المعروف باسم درجة السقوط، كما رفضت شحنة قمح فرنسية في 2017 لاحتوائها على بذور الخشخاش.


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