البرلمان البريطاني يوافق على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

وافق البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

وصوت النواب بأغلبية 420 صوتا مقابل 110 لصالح الاقتراح الحكومي.

واضطرت الحكومة لإجراء التصويت بعدما أقر البرلمان يوم الاثنين قانونا يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.