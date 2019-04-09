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بالفيديو.. ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام

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ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام
ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام

متابعات - خالد الشرقاوي

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القبض على عصابة لتزوير المحررات الرسمية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى الحصول على تأشيرات للسفر بطريقة غير مشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص (عاطل مقيم بالجيزة، طالب مقيم بالقليوبية، سيدة بدون عمل مقيمة بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سفارات دول عربية وأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها لتلك البلاد وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، واتخاذهم من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


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