استقالة المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي

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المصريون

فيورنتينا

أعلن مسئولو فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، استفالة ستيفانو بيولي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة من الهزيمة بملعبه بنتيجة 0/1 أمام فريق فروسينوني القريب من الهبوط.

وتراجع فيورنتينا للمركز العاشر بالدوري وفاز مرة واحدة في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، رغم أنه تأهل للدور قبل النهائي بكأس إيطاليا.

وتولى بيولي "53 عامًا" المدرب السابق لإنتر ميلان ولاتسيو قيادة فيورنتينا في آخر 22 شهرًا، وكشف النادي في بيان: "يعلن فيورنتينا أنه تسلم اليوم استقالة ستيفانو بيولي".


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