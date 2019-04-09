» لهذا السبب.. الكويت ترحل 3 مصريين

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ترحيل

قررت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد ثلاثة مصريين تشاجروا في منطقة "خيطان"، وتبادلوا الضرب على مرأى ومسمع المارة.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصدر أمني، أن عمليات وزارة الداخلية تلقت، مساء أول من أمس، بلاغًا من مصري ذكر فيه أنه تعرّض للضرب من قبل شخصين من أبناء جاليته في منطقة خيطان.

وإثر ذلك، تحركت دوريات الأمن العام إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة، وهم يتبادلون الضرب بالعصي وكل ما طالته أيديهم، واقتيدوا إلى مخفر المنطقة.

وقال المُبلغ، إن الشخصين تربصا به مقابل مكتب صرافة، وانهالا عليه بالضرب المبرح، بسبب خلافات شخصية بينهم، بينما ادعى خصماه أنه ضربهما أيضًا، فبرر ذلك بأنه اضطر إلى الدفاع عن نفسه عندما تكاتفا عليه.

وأوضح المصدر الأمني، أن رجال الأمن أبلغوا المسؤولين عن ملابسات المشاجرة، والتي افتعل أطرافها الشغب أثناء تبادلهم الضرب، فصدرت أوامر بإبعادهم عن البلاد.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالجميع احترام القانون، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، ومن بينها الإبعاد عن البلاد، تجاه من يفتعل أو يشارك في أعمال الشغب أو إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.


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