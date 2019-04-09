إصابة ضابط شرطة بكفر الدوار أثناء مطاردة مسجل خطر

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أصيب ملازم أول بفرع البحث الجنائى بكفر الدوار بجرح قطعى بالرأس وكدمات بالوجه أثناء قيامه بمطاردة أحد المسجلين خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية.

تم نقل المصاب لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من المستشفى العام بكفر الدوار يفيد بإصابة سلام. أ.خ 25 سنة ملازم اول بفرع البحث الجنائى بكفر الدوار بجرح قطعى بالرأس وكدمات بالوجه.

وبالمعاينة والفحص تبين اصابة المذكور أثناء قيامه بمطاردة مسجل للقبض عليه.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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