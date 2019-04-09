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قطر تعلن إدانتها لتفجير سيناء

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قطر ومصر
قطر ومصر

متابعات - خالد الشرقاوي

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أدانت الحكومة القطرية بشدة التفجير الذي ضرب اليوم الثلاثاء مدينة الشيخ زويد شمال سيناء مسفرا عن مقتل 7 أشخاص.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته عقب هذا الحادث إن "دول قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير".

وجددت الوزارة عبر البيان "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربة عن "تعازيها لذوي الضحايا وللشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل 7 أشخاص، بينهم ضابطان في قوات الأمن وشرطيان و3 مدنيين أحدهم طفل في 6 سنوات، وإصابة 26 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وذكرت الداخلية أن طفلا في 15 من عمره نفذ التفجير الانتحاري، فيما نشر تنظيم "ولاية ‎سيناء" المنضوي تحت لواء "داعش" بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

وتأتي الإدانة القطرية في الوقت الذي تستمر فيه خلافات حادة بين الدوحة والقاهرة تدهورت على خلفية نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين إثر إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين يوم 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.


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