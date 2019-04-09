مصرع شاب غرقًا في ترعة الإسماعيلية بالخانكة

09 أبريل 2019 - 07:46 م

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام داخل مياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى كفر حمزة دائرة مركز الخانكة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى كفر حمزة دائرة المركز.

وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وأوضحت تحريات العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية أن الجثة للمدعو " م ق " 21 عاما حاصل على دبلوم زراعة ومقيم كفر حمزة دائرة المركز توفى غرقا أثناء قيامه بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى كفر حمزة وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والد المتوفى أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص، لم يتهم أو يشتبه في وفاة نجله جنائيا وقد ورد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الغرق، تحرر المحضر رقم 3593 إداري مركز الخانكة لسنة 2019 م وتولت النيابة التحقيق.