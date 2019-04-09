  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:19 م
بحث متقدم
صلاح وفيرمينو

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبورتو

مجلس الأمة الكويتي

نواب كويتيون يطالبون بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

ترامب والسيسي

ماذا قال «ترامب» عن التعديلات الدستورية فى مصر؟

الملك سلمان

بعد العقوبات الأمريكية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

وزير التموين

المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

قائد الجيش الجزائري

أول بيان من الجيش بعد تعيين رئيس مؤقت للجزائر

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

الاهلى وصن داونز

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

إصابة نجم الاهلي بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إصابة مدافع المصري بقطع في الرابط الصليبي

#

إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

#

إصابة حارس المنتخب بقطع في الرباط الداخلي للركبة

#

إصابة لاعب شباب الأهلي بالرباط الصليبي

المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

سعد سمير

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة سعد سمير، مدافع الفريق والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف مدير الكرة، أن اللاعب تم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية للنادي، والذي أكّد على حاجة اللاعب للتأهيل فقط دون الحاجة إلى إجراء جراحة.

وأشار مدير الكرة، إلى أن النادي يدرس سفر سعد سمير إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة لأداء جانب من البرنامج التأهيلي، من أجل عودته إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» 47 قتيلا في العمليات العسكرية بطرابلس حتى الان
» أبطال آسيا.. بيرسبوليس الإيراني يهزم أهلي جدة
» كتائب القسام تسيطر على طائرة إسرائيلية جنوب غزة
» قطر تعلن إدانتها لتفجير سيناء
» إصابة نجم الاهلي بقطع في الرباط الصليبي
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة
» تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في التخابر مع حماس
» «فضل» يكشف موقف الصحفيين المصريين من حضور قرعة «كان 2019»
» تحذير خطير.. مكمل غذائي«قاتل» للأطفال
» رسميًا.. الأرجنتين وكولومبيا تنظمان كوبا أمريكا 2020
» مشاجرة على كرسي يتسبب في إصابة 6 بالخصوص

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول