» إصابة نجم الاهلي بقطع في الرباط الصليبي

09 أبريل 2019 - 07:41 م

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة سعد سمير، مدافع الفريق والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف مدير الكرة، أن اللاعب تم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية للنادي، والذي أكّد على حاجة اللاعب للتأهيل فقط دون الحاجة إلى إجراء جراحة.

وأشار مدير الكرة، إلى أن النادي يدرس سفر سعد سمير إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة لأداء جانب من البرنامج التأهيلي، من أجل عودته إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة إفريقيا.