» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

09 أبريل 2019 - 07:33 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا، الليلة، للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام غدًا، ضمن مواجهات الأسبوع الـ28 في بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.



