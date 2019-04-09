19 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي

09 أبريل 2019 - 07:25 م

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الأهلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الأربعاء، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع الـ 28 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو فى حراسة المرمى محمد دبش – طه عادل – أسامة جلال – أحمد جمال – أحمد محسن – عصام صبحى – محمد دسوقى – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – محمد تونى – شيميلس بيكلى – ميدو جابر – جون أنطوى – صلاح عاشور – محمد رمضان – باولن فوافي.

ويغيب عن قائمة الفريق أحمد عبد العزيز "مودي" للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، بينما عاد صلاح ريكو بعد غيابه عن مباراة الجونة الأخيرة بعد انتهاء ايقافه.

كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الأخير مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وبعد انتهاء المران، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارين لمباراة الأهلى للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة نصر.

ويحتل المقاصة المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 40 نقطة .



