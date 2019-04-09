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سوريا.. مقتل 9 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بالرقة

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انفجار سيارة
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وكالات

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قتل 9 أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح 6 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا.

وأفادت وكالة  الأناضول، أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وقام بتفجيرها في شارع النور وسط المدينة.

ولفتت الوكالة إلى أن من بين الضحايا أطفال، كانوا في الشارع أثناء وقوع التفجير، مرجحين أن يكون منفذ الهجوم هو أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعاني مدينة الرقة التي تسيطر عليها منظمة ي ب ك / بي كا كا الإرهابية من فوضى أمنية عارمة، ما يجعلها عرضة لهجمات "داعش"، حيث يشكل المدنيين معظم الضحايا.

وتسيطر "ي ب ك" الارهابية على الرقة منذ أكتوبر 2017، وذلك بعد معارك دامت عدة أشهر واستهدافها بالقصف الجوي وكافة أنواع الأسلحة، ما تسبب بدمار 90 بالمئة من المدينة.


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