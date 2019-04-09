المحكمة التأديبية تغرم 3 مسئولين بالضرائب للتلاعب بالإجازات

متابعات - خالد الشرقاوي
غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام القومسيون الطبي بالجيزة سابقًا ، ومدير مأمورية الضرائب المصرية سابقًا ، ومسئول بطاقات الممولين ، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي لهم ، وذلك للتلاعب في أوراق إجازات مرضية للمحالة الثالثة بالمخالفة.
وأكدت المحكمة في حكمها ، أن المحالة الأولى بوصفها مديرة القومسيون الطبي ، منحت مسئولة بطاقات الممولين إجازات مرضية متجاوزة مدة العامين بالمخالفة للمنشور المنظم للعمل ، الذي حدد عدم تجاوز الإجازة عامين لنفس المرض وحدث تلاعب بأوراق الاجازات .
وقام المحال الثانى بصفته الوظيفية بالتوقيع على اخلاء الطرف الخاص بالمحالة الثالثة ، برغم علمه السابق بوجود مستحقات مالية عليها ، ورأت المحكمة أنه كان يجب تنبيه ذوى الشأن ، او يمتنع عن الاعتماد لوجود مستحقات مالية .
أما المحالة الثالثة مسئولة بطاقات الممولين ، قدمت شهادة طبية مزورة لمدة عامين ، مما أدي الى صرفها كامل أجرها طوال هذه الفترة .
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