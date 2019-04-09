المحكمة التأديبية تغرم 3 مسئولين بالضرائب للتلاعب بالإجازات

09 أبريل 2019 - 07:23 م

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام القومسيون الطبي بالجيزة سابقًا ، ومدير مأمورية الضرائب المصرية سابقًا ، ومسئول بطاقات الممولين ، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي لهم ، وذلك للتلاعب في أوراق إجازات مرضية للمحالة الثالثة بالمخالفة.

وأكدت المحكمة في حكمها ، أن المحالة الأولى بوصفها مديرة القومسيون الطبي ، منحت مسئولة بطاقات الممولين إجازات مرضية متجاوزة مدة العامين بالمخالفة للمنشور المنظم للعمل ، الذي حدد عدم تجاوز الإجازة عامين لنفس المرض وحدث تلاعب بأوراق الاجازات .

وقام المحال الثانى بصفته الوظيفية بالتوقيع على اخلاء الطرف الخاص بالمحالة الثالثة ، برغم علمه السابق بوجود مستحقات مالية عليها ، ورأت المحكمة أنه كان يجب تنبيه ذوى الشأن ، او يمتنع عن الاعتماد لوجود مستحقات مالية .

أما المحالة الثالثة مسئولة بطاقات الممولين ، قدمت شهادة طبية مزورة لمدة عامين ، مما أدي الى صرفها كامل أجرها طوال هذه الفترة .