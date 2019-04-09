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الداخلية: ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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الداخلية
الداخلية

متابعات - خالد الشرقاوي

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تحرير 7652 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

استكملت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، حملاتها المرورية والإنضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت اجهزة الادارة برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 5075 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 46 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، أسفرت عن ضبط 1989 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.


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