» «فضل» يكشف موقف الصحفيين المصريين من حضور قرعة «كان 2019»

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امم افريقيا

القرعة

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، على جاهزية اللجنة المنظمة، لاستقبال كل المنتخبات المشاركة في قرعة البطولة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال فضل في تصريحات إذاعية: "حفل القرعة سيبدأ في تمام الساعة 8 مساءً على سفح الأهرامات بكلمة من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعشاء في نهاية الحفل الذي سيكون مدته ساعة".

وتابع مدير البطولة أن حضور الصحفيين والإعلاميين لحفل القرعة يمثل 30% من الحضور، وبالتحديد 180 صحفيا بعد أن تقدم للحصول على التصريح 450 صحفي".

وشدد فضل على أن فترة كأس الأمم الإفريقية هي الأهم في التاريخ، مضيفًا أنه من خلالها سيت إرسال رسائل للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، والهدف تنشيط السياحة مرة أخرى.


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