"ترامب": فرض رسوما على بضائع أوروبية بـ 11 مليار دولار

09 أبريل 2019 - 07:08 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده ستفرض رسوما على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار.

ويأتي قرار واشنطن ردا على تأثرها من دعم تتلقاه شركة "إيرباص" الأوروبية، عملاق صناعة الطائرات، بحسب ترامب.

وقال ترامب في تغريدة: إن "منظمة التجارة العالمية ترى أن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص، قد أثر سلبا على الولايات المتحدة".

وأضاف: "لذلك سيتم فرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي استفاد من التجارة الأمريكية لسنوات عديدة.. وسوف يتوقف هذا قريبا".

وفي مارس الماضي، قضت منظمة التجارة العالمية بأن الدعم الأوروبي لشركة "إيرباص" منافسة "بوينغ" الأمريكية "غير قانوني"، وسط خلاف دام 15 عاما بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن الشركتين الجويتين العملاقتين.