«عبد العال»: هذا الأمر يتطلب تغيير الدستور

09 أبريل 2019 - 07:05 م

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن منح مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب، يتطلب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال "عبد العال": "بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق في هذه الجزئية، لأن ليا موقف مسجل في لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاشا لإلغاء مجلس الشورى".

وأضاف عبد العال:" في الوقت الحالى رأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، فهل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فمن أجل أن نمنحه اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله ونكتب دستورا جديدا.. مجلس الشيوخ، فيه ثلث معين. لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسي كله وكتابة دستور جديد".

وتابع "عبد العال": "لا أطرح أي نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادىء الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا للشروط الدستورية واللائحية".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد. القوات المسلحة هي حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث"، وتابع:" عندما نضع النص الحالى، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به ولا يدخلها في العمل السياسي".