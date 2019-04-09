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رئيس البرلمان: الحزب الوطني تحول إلى تنظيم

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

محمد فضل- متابعات

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رئيس البرلمان

على عبدالعال

الحزب الوطني

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن الحزب الوطنى المنحل، تحول من حزب إلى تنظيم يفرض ويتحكم في كل شيء، كما أن المقارنة بين المادة 76 بدستور71، وما يتم تعديله بالدستور الحالي، ليست صحيحة، مشيرا إلى أن المادة 76 تؤسس لتوريث النظام، وكان ينقصها كتابة اسم الشخص فقط.

جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب محمد العتمانى عضو المجلس، باجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، لمواصلة مناقشات التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف عبد العال، "الناس لما خرجت في ثورة يناير كان ذلك رفضا للتوريث، والذي كان يعد على قدم وساق، وهذا لا يمكن أن يعاد فذلك مستحيل، حيث لا مساس بالمادة 226 وأربأ بنفسي عن ذلك"

وتابع عبد العال، هناك مقترحات عديدة بشأن تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، وسوف تعد اللجنة التشريعية تقريرا بشأنها

وحول تخوفات النائب من تدخل بعض الجهات في الانتخابات، قال عبد العال، لا يمكن لأي جهة التدخل، وعندنا إشراف قضائى على كل صندوق، وان الانتخابات القادمة ستمر ولن يتكرر نموذج الحزب الوطنى، كما سيكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب، مؤكدا أن جهاز الأمن يربأ بنفسه عن التدخل في السياسية، وأن ما يتردد عن ذلك "هلاوس"

وتابع حديثه للنائب العتمانى، قائلا كنت اسمع كلمتك، واتعجب، وكأنك مش من هنا، تلوت خطاب د محمد غنيم حول تعديلات الدستور، لأنه قامة وقيمة كبيرة، كما أن هنا داخل القاعة معارضة كانت لا تتصور أن تأتى وتعارض هنا.

وحول مقترح مجلس الشيوخ، قال عبد العال، انا من قدت حملة إلغاء مجلس الشورى في لجنة العشرة لإعداد الدستور، ولكن حاليا هو اقتراح مقدم ولابد أن يمر بخطوات دستورية.

واختتم تعليقه على النائب، اطمنك مصر تغيرت والجميع مدرك ذلك.

وكان النائب محمد العتمانى، حذر من التعديلات الدستورية، مستشهدا بتعديل المادة 76 بدستور 71، وكذلك حذر من كوتة المرأة، وأوضح أنها تكرس لإنشاء قائمة انتخابية مغلقة كبيرة، وبالتالي لا يستطيع أي حزب في مصر أن ينظم تلك القائمة ويفوز بها، محذرا من تدخل أجهزة الأمن في الانتخابات.


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