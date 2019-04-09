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"ماي" و"ميركل" تبحثان تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

عرب وعالم

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وكالات

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ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك لدى استقبال ميركل ماي، في العاصمة برلين، وفق بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية.

ووفق البيان، توافقت ميركل وماي على تأجيل تاريخ "البريكست" حتى 30 يونيو المقبل.

وأبلغت ماي ميركل أن الحكومة البريطانية تسعى لإنهاء عملية الخروج بنجاح، كما قدمت لها معلومات عن المحادثات مع حزب العمال المعارض (حول البريكست).

وأمهل زعماء الاتحاد الأوروبي ماي حتى 22 مايو المقبل للانسحاب من التكتّل في حال وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.

ويرفض أغلب النواب بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) بعض التفاصيل في الاتفاق، خصوصا المتعلقة بالحدود مع جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد.

لكنهم يرفضون أيضًا الخروج دون اتفاق، ما وضع البلاد في دوامة ما تزال مستمرة منذ شهور، وسط إصرار بروكسل على خطة "بريكست" بصيغتها الحالية.

ومن المقرر في ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏الجمعة المقبل، ولم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.‏

واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء أجرته في 23 حزيران/يونيو 2016، بدأت إثره، رسميا، مفاوضات الخروج من التكتّل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.


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