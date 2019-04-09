مشاجرة على كرسي يتسبب في إصابة 6 بالخصوص

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب الجلوس على كرسي بالشارع أمام محل أحد أطراف المشاجرة تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة بدائرة القسم.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية وتبين نشوب المشاجرة بين طرف أول أحمد ع ا 31 عاما سائق توك توك مصاب وشقيقه حسام ع ا 25 عاما سائق توك توك مصاب، وزوج شقيقة الأول والثانى محمود ا ا 31 عاما ميكانيكى مصاب طرف ثان، وأحمد ر م 43 عاما صاحب محل مصاب وجلال ا ج 25 عاما عامل مصاب وأحمد ا ج مصاب.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة قيام الأول بالجلوس على كرسى أمام محل الرابع فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها باقى الطرفين لمناصرة ذويهم وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وقيام السادس بالتعدى على الأول بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وضبط بحوزة السادس السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "سكين" تم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10342 جنح قسم الخصوص لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.