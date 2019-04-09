بالصور.. بعثة صن داونز تصل القاهرة

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وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، إلى مطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلي، في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت طائرة الفريق الجنوب إفريقي قد وصلت متأخرة 20 دقيقة عن الموعد المخطط له، بعد الخروج من جنوب إفريقيا في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وكشفت صحيفة «سكور لادوما» الإفريقية أن فريق المدرب بيتسو موسيماني، سيدخل في معسكر مغلق في القاهرة قبل 5 أيام، من مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، عل ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشفت الصحيفة أن المدرب الجنوب إفريقي يؤكد على عدم الإطمئنان لنتيجة الذهاب على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه الفريق في مباراة الذهاب بخماسية، وسوف لاعبيه من الرضا عن النفس لأنهم يلعبون ضد الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ بطولة دوري الأبطال.

ويحل فريق صن داونز ضيفًا على الأهلي في السادسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الإياب من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز الفريق في مباراة الذهاب بنتيجة 5-0.





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