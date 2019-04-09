عروض رحلات لدولة عربية لإعادة غشاء البكارة

09 أبريل 2019 - 06:22 م

تقوم مزيد من الفرنسيات بإجراء عمليات جراحية ليعدن عذارى من جديد وذلك بهدف الزواج، وذلك بحسب استطلاع رأي نشر حديثاً.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي نشرته مجلة ELLE الفرنسية الاثنين 8 أبريل 2019، فإن عدداً متزايداً من الفرنسيات يخضعن لجراحة غشاء البكارة حتى يعدن "نقيّات" خلال حفلات الزفاف.

وقالت ميريام وهي مهندسة مدنية تبلغ من العمر 29 عاماً إنها أجرت مؤخراً عملية جراحية في عيادة في باريس كلفتها 2500 يورو للحصول على غشاء بكارة جديد.

أما عن السبب فتقول "لم يكن لدي خيار، إنها التقاليد". وعلى الرغم من أن عائلتها المسلمة لا تمارس العقائد الدينية بانتظام، فإنه يُطلب من النساء أن يكنّ عذارى يوم زواجهن.

تضيف ميريام: "أعادت أمي على مسامعي دوماً أن عذريتي هي أثمن ما أملك".

ومن الواضح أن هذه الحالة بعيدة عن أن تكون منعزلة، فبحسب سيلفي أبراهام جراحة التجميل لم يكن هذا الأمر شائعاً منذ ثلاثين عاماً حين بدأت ممارسة مهنتها "لكنه اليوم أمر منتشر للغاية ويتزامن دائماً مع موسم الزفاف".

وفقاً لمجلة ELLE ، يوجد اليوم منظمو رحلات لترميم غشاء البكارة يقدمون عروضاً بكلفة 750 يورو تشمل للعملية الجراحية وتذكرة الطائرة وإقامة ليلة في الفندق في تونس.