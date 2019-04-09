إعادة فتح طريق شرق العوينات بعد غلقه بسبب الكثبان الرملية

متابعات - خالد الشرقاوي
أعادت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، الحركة المرورية لطريق باريس - شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.
وكانت غرفة عمليات الإدارة، رصدت وجود رياح وكثبان رملية بالطريق المشار إليه، فأمر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة إغلاق الطريق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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