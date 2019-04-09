  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
قائد الجيش الجزائري

أول بيان من الجيش بعد تعيين رئيس مؤقت للجزائر

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

الشابان المصريان

شابان مصريان في ضيافة الملك سلمان لتكريمهما.. تعرف على السبب

الاهلى وصن داونز

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

تعديل الدستور

«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

البشير

ظهور غير متوقع لـ«البشير» بعد وصول الاحتجاجات إلى القصر

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

إعادة فتح طريق شرق العوينات بعد غلقه بسبب الكثبان الرملية

قضايا وحوادث

بالصور.. إزالة الكثبان الرملية المتراكمة على طرق الوادي الجديد
بالصور.. إزالة الكثبان الرملية المتراكمة على طرق الوادي الجديد

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

#

"المرور" تقرر إعادة فتح مطلع محور 26 يوليو

#

مصرع وإصابة 5 أشخاص بشمال سيناء

#

إصابة 9 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بطريق العوينات

أعادت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، الحركة المرورية لطريق باريس - شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

وكانت غرفة عمليات الإدارة، رصدت وجود رياح وكثبان رملية بالطريق المشار إليه، فأمر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة إغلاق الطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة الجزائرية تفرق آلاف المحتجين ضد «بن صالح»
» زعيم المعارضة السودانية يطالب بتسليم السلطة لقيادة عسكرية
» صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب
» العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا
» آلاف الجزائريين يعلنون رفضهم تعيين «بن صالح» رئيسا مؤقتا للبلاد
» تطورات جديدة في قضية «مذبحة أوسيم»
» شاهد.. «شيكابالا» ساهم في خماسية صن داونز أمام الأهلي
» سوريا: مصر أوقفت مرور النفط إلى سوريا عبر قناة السويس
» البورصة تخسر 3.4 مليار
» استشهاد ضابطين وشرطيين و3 مواطنين في تفجير انتحارى بسيناء
» تحطم طائرة إسرائيلية على حدود غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول