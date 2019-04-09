  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
قائد الجيش الجزائري

أول بيان من الجيش بعد تعيين رئيس مؤقت للجزائر

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

الشابان المصريان

شابان مصريان في ضيافة الملك سلمان لتكريمهما.. تعرف على السبب

الاهلى وصن داونز

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

تعديل الدستور

«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

البشير

ظهور غير متوقع لـ«البشير» بعد وصول الاحتجاجات إلى القصر

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

حبس 3 أشخاص قتلوا شابًا في مصر القديمة

قضايا وحوادث

حبس
حبس

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ممثلو 12 شركة روسية يبحثون التعاون مع مصر في "أمن المعلومات"

#

حبس رئيس حى مصر القديمة 15 يومًا بتهمة الرشوة

#

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

#

النيابة تقرر حبس حفيد طلعت حرب

أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حبس 3 متهمين قتلوا شابا أسفل كوبري الجيزة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن قسم شرطة مصر القديمة يفيد مقتل شاب أسفل كوبري الجيزة، عقب تشاجره مع ثلاثة أشخاص آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وقاموا بالتحفظ على الجثة وشهود العيان وضبط المتهمين الثلاثة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليه حيث تبين أن المجني عليه شاب في نهاية العقد الثاني من العمر مصاب بطعنة نافذة اخترقت الصدر وجزء من القلب مما أسفر عن حدوث صدمة نزيفية أدت للوفاة على الحال.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة الجزائرية تفرق آلاف المحتجين ضد «بن صالح»
» زعيم المعارضة السودانية يطالب بتسليم السلطة لقيادة عسكرية
» صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب
» العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا
» آلاف الجزائريين يعلنون رفضهم تعيين «بن صالح» رئيسا مؤقتا للبلاد
» تطورات جديدة في قضية «مذبحة أوسيم»
» شاهد.. «شيكابالا» ساهم في خماسية صن داونز أمام الأهلي
» سوريا: مصر أوقفت مرور النفط إلى سوريا عبر قناة السويس
» البورصة تخسر 3.4 مليار
» استشهاد ضابطين وشرطيين و3 مواطنين في تفجير انتحارى بسيناء
» تحطم طائرة إسرائيلية على حدود غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول