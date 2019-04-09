حبس 3 أشخاص قتلوا شابًا في مصر القديمة

09 أبريل 2019 - 06:15 م

أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حبس 3 متهمين قتلوا شابا أسفل كوبري الجيزة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن قسم شرطة مصر القديمة يفيد مقتل شاب أسفل كوبري الجيزة، عقب تشاجره مع ثلاثة أشخاص آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وقاموا بالتحفظ على الجثة وشهود العيان وضبط المتهمين الثلاثة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليه حيث تبين أن المجني عليه شاب في نهاية العقد الثاني من العمر مصاب بطعنة نافذة اخترقت الصدر وجزء من القلب مما أسفر عن حدوث صدمة نزيفية أدت للوفاة على الحال.



