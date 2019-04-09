  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
قائد الجيش الجزائري

أول بيان من الجيش بعد تعيين رئيس مؤقت للجزائر

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

الشابان المصريان

شابان مصريان في ضيافة الملك سلمان لتكريمهما.. تعرف على السبب

الاهلى وصن داونز

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

تعديل الدستور

«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

البشير

ظهور غير متوقع لـ«البشير» بعد وصول الاحتجاجات إلى القصر

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جماهير الأهلي للاعبين: «واثقين فيكم.. 6 سهلة عليكم»

#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

#

الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة

#

مهاجم صن داونز: مباراة الأهلي الأهم في مسيرتى

المصريون

الاهلى

دورى الابطال

بات فريق صن داونز، مهدد بالاستبعاد من رابطة دوري الأبطال، مما يساهم في صعود الأهلي إلى دور الـ4 دون الحاجة إلى الفوز بسداسية نظيفة في مباراة العودة الذي ستقام على ملعب برج العرب السبت المقبل.

وكان الأهلي قد خسر في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج لتعويض الخسارة والفوز بستة أهداف نظيفة قد يعبر إلى الدور الثاني.

وأوضح مصدر مقرب من لاعبي فريق صن داونز، أن لاعبي بطل جنوب أفريقيا، يتعاطون المنشطات، وجميعم يخوضون المباريات بعد تعاطي جرعات معينة من المنشطات والخمر.

وقال المصدر الذى عاش فترة ليست بالقصيرة داخل النادي أن لاعبى صن داونز يملكون قوة جسمانية هائلة وأصبحت عادتهم السيئة تعاطى المنشطات والخمور، وأنه حال طالب الأهلي تحليل منشطات لجميع أعضاء الفريق لأثبت صحة تعاطيهم وتناولهم المخدرات والخمور، مؤكدًا أن اللوائح تمنع تناول أى شىء محظور قبل المباريات الرسمية ولو ثبت صحة الواقعة تتم إلغاء النتيجة ويعاقب اللاعب بالغرامة المالية والإيقاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة الجزائرية تفرق آلاف المحتجين ضد «بن صالح»
» زعيم المعارضة السودانية يطالب بتسليم السلطة لقيادة عسكرية
» صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب
» العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا
» آلاف الجزائريين يعلنون رفضهم تعيين «بن صالح» رئيسا مؤقتا للبلاد
» تطورات جديدة في قضية «مذبحة أوسيم»
» شاهد.. «شيكابالا» ساهم في خماسية صن داونز أمام الأهلي
» سوريا: مصر أوقفت مرور النفط إلى سوريا عبر قناة السويس
» البورصة تخسر 3.4 مليار
» استشهاد ضابطين وشرطيين و3 مواطنين في تفجير انتحارى بسيناء
» تحطم طائرة إسرائيلية على حدود غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول