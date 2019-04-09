» صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب

09 أبريل 2019 - 06:09 م

بات فريق صن داونز، مهدد بالاستبعاد من رابطة دوري الأبطال، مما يساهم في صعود الأهلي إلى دور الـ4 دون الحاجة إلى الفوز بسداسية نظيفة في مباراة العودة الذي ستقام على ملعب برج العرب السبت المقبل.

وكان الأهلي قد خسر في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج لتعويض الخسارة والفوز بستة أهداف نظيفة قد يعبر إلى الدور الثاني.

وأوضح مصدر مقرب من لاعبي فريق صن داونز، أن لاعبي بطل جنوب أفريقيا، يتعاطون المنشطات، وجميعم يخوضون المباريات بعد تعاطي جرعات معينة من المنشطات والخمر.

وقال المصدر الذى عاش فترة ليست بالقصيرة داخل النادي أن لاعبى صن داونز يملكون قوة جسمانية هائلة وأصبحت عادتهم السيئة تعاطى المنشطات والخمور، وأنه حال طالب الأهلي تحليل منشطات لجميع أعضاء الفريق لأثبت صحة تعاطيهم وتناولهم المخدرات والخمور، مؤكدًا أن اللوائح تمنع تناول أى شىء محظور قبل المباريات الرسمية ولو ثبت صحة الواقعة تتم إلغاء النتيجة ويعاقب اللاعب بالغرامة المالية والإيقاف.