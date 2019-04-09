«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

09 أبريل 2019 - 05:47 م

اعتذر محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن عدم تلبية دعوة المشاركة في قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل نظرا لظروف خاصة.

وكان محمد أبو تريكة "المتواجد حاليا في قطر"، قد تحدث مع أحد مسئولي الـ"كاف" وأبلغة بصعوبة التواجد خلال تلك الفترة في مصر، شاكرا لهم دعوتهم له لسحب القرعة، وتمنى نجاح البطولة.

ولم يتطرق أبو تريكة لأي تفاصيل أخرى، مؤكدا أنه شرف لأي لاعب التواجد في مثل هذه الأحداث المهمة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وجه الدعوة لأبو تريكة ضمن كوكبة من النجوم الأفارقة - الأساطير - للمشاركة في حفل القرعة الذي تستضيفه مصر الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات وفي مقدمتهم صامويل إيتو ودورجبا ويايا توريه وعبيدي بيليه وبل انطوان ومصطفى حاجي وغيرهم من النجوم الذين صالوا وجالوا في الدوريات العالمية.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دائم الدعوة لأبو تريكة في كافة المناسبات وآخرها حفل اختيار أفضل لاعب في القارة السمراء عن موسم 2018 والذي توج به نجم الكرة المصرية محمد صلاح كأفضل لاعب فضلا عن العديد من المناسبات الأخرى، إلا أن تواجده على قوائم ترقب الوصول في مصر يمنعه من حضور أي فعاليات بها.